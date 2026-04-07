انخفاض أسعار الذهب وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران

انخفضت أسعار الذهب قليلا، اليوم، مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبيل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وانخفض الذهب ‌في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4638.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة ​إلى 4664 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي ​في تيستي لايف، وهي منصة لتداول المشتقات المالية "الجميع في ⁠حالة ترقب لمعرفة النتيجة التي ستسفر عنها هذه التصريحات الحادة ​التي أدلى بها الرئيس (الأمريكي) على مدى الأيام القليلة الماضية".