انخفاض أسعار الذهب وسط حذر المستثمرين قبيل انتهاء مهلة ترامب لإيران
انخفضت أسعار الذهب قليلا، اليوم، مع تمسك المستثمرين بحذرهم قبيل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4638.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4664 دولارا.
وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، وهي منصة لتداول المشتقات المالية "الجميع في حالة ترقب لمعرفة النتيجة التي ستسفر عنها هذه التصريحات الحادة التي أدلى بها الرئيس (الأمريكي) على مدى الأيام القليلة الماضية".
