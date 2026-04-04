وزراء مالية 5 دول أوروبية يطالبون بتحديد أرباح شركات الطاقة لاحتواء ارتفاع الأسعار

دعا وزراء مالية خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى فرض سقوف على أرباح شركات الطاقة، في ظل الارتفاع الحاد بأسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف متزايدة بشأن التضخم وتزايد الأعباء على الأسر الأوروبية.

وقال وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إن نظراءه من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والنمسا وقعوا رسالة مشتركة موجهة إلى المفوضية الأوروبية، أشاروا فيها إلى اختلالات في السوق ناجمة عن القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة.

وأكدت الرسالة، أن ارتفاع أسعار النفط، يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأوروبي وعلى المواطنين، مشددة على ضرورة توزيع هذا العبء بشكل عادل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في عام 2022 مساهمة تضامنية شملت قيودًا على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، عقب الاضطرابات التي شهدتها الأسواق بعد الحرب في أوكرانيا.

ودعا الوزراء إلى استحداث أداة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت، مؤكدين أن ذلك سيوجه رسالة واضحة بأن الجهات التي تحقق أرباحًا من تداعيات الحروب يجب أن تسهم في تخفيف العبء عن المواطنين.

وبحسب بيانات حديثة، ارتفع معدل التضخم السنوي في دول منطقة اليورو إلى 2.5% في مارس، مقارنة بـ1.9% في فبراير، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط.

في المقابل، أدت الخطوات التي اتخذتها إيران لإغلاق معظم حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز عالميًا إلى زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لعدة أشهر.