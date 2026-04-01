الدولار يحافظ على استقراره والين يتعافى من أدنى مستوى له

استقر الدولار إلى حد بعيد، اليوم، مع تلاشي المكاسب التي حققها بفضل الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران قد تنتهي في غضون أسابيع.

وتعافى الين من أدنى مستوى له هذا ‌العام عند 160.46 مقابل الدولار، وعاد إلى مستوى 160 الذي يعد مهما من الناحية النفسية والذي كان قد أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية. ووصل اليورو إلى أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع.