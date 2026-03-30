ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وتراجع الدولار الأميركي

ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم، ​مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع ‌الحاد في ​أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4505.86 دولارات للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم 0.3 بالمئة إلى 4535.80 دولارا.

وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في (إيه.بي.سي ريفاينري): "أشارت ‌تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير".

وأضاف "ومع ذلك، يجب أن يتأكد ذلك ‌من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظراً للتدفق ‌السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات". ارتفع سعر خام ‌برنت إلى ما يزيد ‌عن 115 دولارا للبرميل بعد أن شن الحوثيون هجمات على إسرائيل في مطلع ​الأسبوع مما أدى ‌إلى توسيع نطاق ​الحرب الدائرة وزيادة مشاكل التضخم. ⁠ارتفع العقد بنسبة 60 بالمئة حتى الآن في مارس، وهو ارتفاع شهري قياسي.

ويرى المتعاملون أن فرص خفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا ​العام ضئيلة، إذ ⁠ينذر ارتفاع أسعار ⁠الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع والحد من نطاق التيسير النقدي. ويقارن ذلك بالتوقعات بخفض أسعار الفائدة مرتين قبل بدء الصراع.

وفي ⁠حين أن التضخم عادة ما يعزز جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة. انخفض الذهب بأكثر من 14 بالمئة حتى الآن هذا الشهر، مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ أكتوبر 2008، تحت ضغط الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بأكثر من 2 بالمئة منذ ​بدء الحرب الأميركية-الإسرائيلية في إيران في 28 فبراير. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة الى 68.67 دولارا للأوقية. وزاد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 1909.45 ​دولارات، وزاد سعر البلاديوم 3.2 بالمئة ‌إلى ,420.63 دولارا.