الذهب يقفز أكثر من 3% مع إقبال المستثمرين على الشراء

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم، بفضل عمليات شراء مدفوعة بالهبوط الذي شهدته في ​وقت سابق من هذا الأسبوع، في الوقت الذي يترقب ‌فيه المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة ​للذهب تسليم أبريل نيسان 3.6 بالمئة إلى 4533.70 دولار.

وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي ​الأسواق في آر.جيه.أو فيوتشرز "وفرت عمليات البيع الأخيرة فرصة جيدة حقا ⁠لأن السوق انخفضت... ونزلت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك ​في 200 يوم... هذا وقت رائع لشراء الذهب".

وبلغ سعر الذهب في المعاملات ​الفورية أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الاثنين.

وذكر بافيلونيس "سنشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وإذا تجاوزنا هذه الأزمة الإيرانية، فستكون لدينا فرصة ​ممتازة للعودة إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في ​المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 71.01 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 1882.05 دولار، ​وصعد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1403.54 دولار.