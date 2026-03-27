متجاوزًا 4,536 دولارًا للأوقية
الذهب يقفز أكثر من 3% مع إقبال المستثمرين على الشراء
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة، اليوم، بفضل عمليات شراء مدفوعة بالهبوط الذي شهدته في وقت سابق من هذا الأسبوع، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أي مؤشرات على تراجع حدة الصراع في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.6 بالمئة إلى 4536.29 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 3.6 بالمئة إلى 4533.70 دولار.
وقال دانيال بافيلونيس كبير محللي الأسواق في آر.جيه.أو فيوتشرز "وفرت عمليات البيع الأخيرة فرصة جيدة حقا لأن السوق انخفضت... ونزلت الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك في 200 يوم... هذا وقت رائع لشراء الذهب".
وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية أدنى مستوى له في أربعة أشهر عند 4097.99 دولار يوم الاثنين.
وذكر بافيلونيس "سنشهد ارتفاعا تدريجيا خلال الأسبوعين المقبلين. وإذا تجاوزنا هذه الأزمة الإيرانية، فستكون لدينا فرصة ممتازة للعودة إلى الاستثمار في الأصول عالية المخاطر".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 4.4 بالمئة إلى 71.01 دولار للأوقية. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية ثلاثة بالمئة إلى 1882.05 دولار، وصعد البلاديوم 3.7 بالمئة إلى 1403.54 دولار.
