في سابقة تاريخية.. توقيع ترامب سيظهر على العملة الأميركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن أوراقاً نقدية أميركية ستحمل توقيع الرئيس دونالد ترامب احتفالاً بمرور 250 عاماً ⁠على استقلال الولايات المتحدة، في أول خطوة من نوعها بالنسبة لرئيس حالي، بينما سيُحذف توقيع أمين خزانة الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأميركية للمرة الأولى منذ 165 عاماً.

وقالت الوزارة في بيان نقلته رويترز، إن أول أوراق نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع ترامب وتوقيع وزير الخزانة الأميركي ‌سكوت بيسنت ستطبع في يونيو، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة.

ولا يزال مكتب النقش والطباعة ‌التابع لوزارة الخزانة ‌ينتج حالياً أوراقاً نقدية تحمل توقيعات وزيرة الخزانة في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، جانيت يلين، وأمينة الخزانة لين ماليربا.

وستكون ماليربا الأخيرة ضمن سلسلة متواصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية الأميركية منذ ‌1861، عندما أصدرتها الحكومة الأميركية لأول مرة.

وتغيير ‌التوقيع أحدث مساعي ⁠إدارة ترامب وحلفائها لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات المعدنية.

وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن التصميم العام للأوراق النقدية لن يتغير، باستثناء استبدال توقيع ترامب بتوقيع أمين الخزانة.