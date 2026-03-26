استقرار الذهب وتراجع الفضة والبلاتين

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما بلغ سعره في المعاملات الفورية 4503.29 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وخسرت العقود الأميركية الآجلة ⁠للذهب تسليم أبريل 1.2 بالمئة لتصل إلى 4500 دولار.

وزاد الضغط على الذهب مع تجاوز سعر ⁠النفط الخام 100 دولار للبرميل وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، لم تعد الأسواق تتوقع أي تيسير نقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 71.19 دولاراً للأوقية، وخسر البلاتين في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1906.90 دولاراً، ونزل البلاديوم 1.4 ​بالمئة إلى 1404 ‌دولارات.