بلومبرج: صندوق النقد يدرس احتمال دعم دول متضررة من حرب إيران
أفادت بلومبرج نيوز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن صندوق النقد الدولي يُجري دراسات تحليلية عن الدول لتقييم الاقتصادات التي قد تحتاج إلى تمويل إضافي في حال استمرار الحرب مع إيران.
وذكر التقرير أن صندوق النقد طلب من مكاتبه في الدول المختلفة مشاركة التحليلات في مجالات تتراوح بين وضع ميزان المعاملات الجارية واحتياجات التمويل المحتملة، مضيفا أن التقييم يركز على الدول التي لديها برامج تمويل نشطة مع الصندوق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news