بلومبرج: صندوق النقد يدرس احتمال دعم دول متضررة من حرب إيران

أفادت بلومبرج نيوز، نقلاً عن ​مصادر مطلعة، بأن ‌صندوق النقد الدولي يُجري دراسات تحليلية عن ​الدول لتقييم الاقتصادات ​التي قد تحتاج إلى تمويل إضافي في ​حال استمرار الحرب ​مع إيران.

وذكر التقرير أن صندوق النقد طلب من مكاتبه ​في الدول ​المختلفة مشاركة التحليلات في مجالات ‌تتراوح بين وضع ميزان المعاملات الجارية واحتياجات التمويل المحتملة، مضيفا أن ​التقييم ​يركز على الدول التي لديها برامج ​تمويل نشطة مع ​الصندوق.