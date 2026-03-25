هدوء أسواق العملات في انتظار محادثات واشنطن وطهران

خيمت حالة من الفتور على أسواق العملات في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم، مع التزام المستثمرين الحذر وسط تضارب الإشارات بشأن مساعي الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع إيران.

وأشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى إحراز تقدم في المحادثات، في حين نفت طهران إجراء أي مفاوضات مباشرة، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب.

وتحركت العملات الرئيسية في نطاقات ضيقة، إذ ارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1619 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3428 دولار، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5834 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات، 0.1 بالمئة إلى 99.126، مع تراجع الطلب على العملة كملاذ آمن.

واستقر الدولار أمام الين الياباني عند 158.645 ين، بعد إشارات من بنك اليابان إلى استمرار توجه رفع أسعار الفائدة.

وجاء هذا الهدوء في سوق العملات رغم تقلبات حادة في أسواق أخرى، حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ.

وفي أستراليا، تراجع الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6983 دولار قبل أن يستقر، عقب صدور بيانات تضخم أظهرت ارتفاعاً بنسبة 3.7 بالمئة في فبراير.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.2 بالمئة إلى 70910.16 دولار، وصعدت إيثر 0.8 بالمئة إلى 2164.74 دولار.