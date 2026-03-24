الذهب يتراجع بأكثر من 1% مع ارتفاع الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب بأكثر ​من واحد بالمئة، اليوم، لتواصل تراجعها ‌للجلسة ​العاشرة على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وتلاشي الآمال في تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى ⁠4345.48 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3 بالمئة إلى 4348.60 دولار.

وارتفع ‌الدولار، مما جعل المعدن النفيس أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات ‌الفورية بنحو 18 بالمئة منذ بدء الحرب ‌الأميركية الإسرائيلية على إيران في ‌28 فبراير، فيما ‌برز الدولار باعتباره أحد أكبر المستفيدين من الإقبال على أصول ​الملاذ الآمن.

واستقرت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 67.37 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 1841.35 دولار، بينما انخفض البلاديوم 2.8 بالمئة ​إلى 1393 دولارا.