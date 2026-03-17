البيت الأبيض: ناقلات النفط "بدأت تتدفق ببطء" عبر مضيق هرمز

قال المستشار الاقتصادي للبيت ‌الأبيض كيفن هاسيت ​في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" اليوم الثلاثاء إن ناقلات نفط تعبر مضيق هرمز وإن أفعال إيران لعرقلة حركة الملاحة في الممر المائي لم تضر بالاقتصاد الأميركي، مجددا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بضرورة انتهاء الحرب في غضون أسابيع لا أشهر.

وأضاف "نرى بالفعل أن ناقلات النفط بدأت تتدفق عبر المضيق، وأعتقد أن ‌هذا دليل على ضعف إيران".

وتابع قائلا "متفائلون جدا بأن هذا الأمر سينتهي في المدى القصير، ‌وبعد ذلك ستكون هناك تداعيات على ‌الأسعار عندما ينتهي الأمر لبضعة أسابيع، مع ‌وصول السفن إلى ‌المصافي".