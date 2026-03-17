ارتفاع طفيف في أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب ⁠بشكل طفيف اليوم، إذ ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 5023.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:51 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 % إلى 5027.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ​ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 81.28 دولار للأوقية، وزاد ⁠البلاتين في المعاملات الفورية 2.2 % إلى 2161.35 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1620.45 دولار.