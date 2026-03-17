للمرة الثانية في تاريخ أميركا.. متوسط أسعار الديزل يتجاوز 5 دولارات للجالون

تجاوز متوسط سعر التجزئة للديزل في الولايات المتحدة الاثنين، خمسة دولارات للجالون وذلك للمرة الثانية فقط في التاريخ، مع تراجع إمدادات هذا ​الوقود الصناعي بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب شركة تتبع أسواق ‌الوقود (جاس بادي).

وحذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الديزل قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، إذ يستخدم هذا الوقود في التصنيع والشحن، ولأن ارتفاع تكاليف إنتاج ونقل السلع تنعكس في النهاية ​على أسعار المستهلكين. وقد يشكل تضخم أسعار الوقود خطراً كبيراً على ​الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي يستعد فيه حزبه الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر القادم.