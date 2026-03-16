"التنمية والتعاون الاقتصادي": من المبكر تقييم تأثير حرب إيران على النمو العالمي

قال ‌الأمين العام ​لمنظمة التنمية والتعاون الإقتصادي ماتياس كورمان اليوم الاثنين إن الوقت لا يزال مبكرا لتحديد ⁠حجم تأثير الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على النمو ‌العالمي، مشيرا إلى أن الاقتصاد العالمي ‌يواجه حاليا مستوى مرتفعا من ‌مخاطر التراجع.

وأضاف كورمان ‌خلال مؤتمر ‌عقد في بوخارست اليوم "بالطبع ​سيعتمد ذلك إلى ‌حد ​كبير على ⁠عدد من العوامل التي لا ​نملكها... ⁠مثل مدة الحرب ⁠والمستجدات المستمرة، لكن يكفي القول ⁠إن هناك مستوى كبير من مخاطر التراجع في الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن".

وتقدر المنظمة ‌معدل النمو العالمي لعام ​2026 بأقل قليلا من ثلاثة بالمئة.