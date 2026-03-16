الذهب ينخفض مع تبدد الآمال في خفض الفائدة

انخفضت أسعار الذهب على نحو طفيف، اليوم، متأثرة ​بتراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في المدى القريب ‌بسبب ارتفاع ​أسعار الطاقة، في حين ساهم ضعف الدولار في الحد من الخسائر.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5007.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0240 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل واحدا بالمئة إلى 5011.10 دولار.

وتراجع الدولار قليلا، ⁠مما يجعل السلع الأولية المقومة بالدولار مثل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مما يزيد من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال المحلل الاستراتيجي لدى (أو.سي.بي.سي) كريستوفر ‌وونج: "إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم وظل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذرا بشأن خفض أسعار الفائدة، فقد يؤدي ‌ذلك إلى بقاء العوائد الحقيقية مرتفعة، وهو ما ‌يمثل عادة عائقا أمام الذهب".

وظل سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل ‌مع دخول الحرب الأميركية الإسرائيلية ‌على إيران أسبوعها الثالث، مما يعرض البنية التحتية للنفط للخطر ويبقي مضيق هرمز مغلقا في ​أكبر اضطراب في ‌الإمدادات العالمية على الإطلاق. وتؤدي ​أسعار النفط المرتفعة إلى زيادة ⁠التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. ويعد الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر ​جاذبية، مما ⁠يقلل من جاذبية المعدن ⁠الأصفر.

من المتوقع على نطاق واسع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي عندما يصدر بيانه بشأن السياسة النقدية يوم ⁠الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 79.57 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 2042.98 دولار، وصعد البلاديوم واحدا ​بالمئة إلى 1566.91 دولار.