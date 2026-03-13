الولايات المتحدة تمنح ترخيصاً مؤقتاً للدول لشراء النفط الروسي العالق في البحر

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوزارة قد أصدرت ترخيصاً مؤقتاً يسمح للدول بشراء النفط الروسي العالق حالياً في البحر، في خطوة تهدف إلى زيادة نطاق الإمدادات العالمية من النفط.

وأشار موقع وزارة الخزانة الأميركية إلى أن الترخيص الأميركي يسمح ببيع النفط الخام والمنتجات النفطية من روسيا التي كانت محملة على السفن، اعتباراً من 12 مارس 2026، وحتى الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 11 أبريل 2026.