الذهب يتراجع أمام ارتفاع الدولار وتجدد المخاوف بشأن التضخم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم و​خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

بحلول الساعة 01:03 بتوقيت جرينتش، ‌هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.2 بالمئة إلى 5171.40 دولار.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة في فبراير، بما يتماشى مع التوقعات ​مقارنة بزيادة 0.2 بالمئة في يناير.

وصعد ​المؤشر 2.4 بالمئة منذ بداية العام حتى فبراير شباط تماشيا مع التوقعات أيضا.

ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير غدا الجمعة بعد تأخرها.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات ​الفورية عند 85.82 دولار للأوقية.



وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2175.32 ​دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1646.17 دولار.