وزير التموين المصري: لا مساس بسعر الخبز المدعم

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، أن الحكومة لن تقترب من سعر رغيف الخبز المدعم، رغم قرار زيادة أسعار الوقود بنسب تجاوزت 17%، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم.

وقال الوزير في بيان رسمي لطمأنة الشارع: "لا مساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم، وسيظل بـ20 قرشاً"، مشدداً على أن الدولة ستتحمل فارق التكلفة الناتج عن تحريك أسعار الوقود لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة وأن الخبز يُعد السلعة الاستراتيجية الأولى في البلاد.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق والاستهلاك. وتأتي هذه الخطوات في ظل الضغوط المتزايدة التي تفرضها أزمة الطاقة الإقليمية، الناتجة عن تداعيات الصراع العسكري المستمر في المنطقة.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل آلية متابعة يومية لتطورات الأسواق العالمية، خاصة أسعار الطاقة والتدفقات المالية الدولية، بما يتيح اتخاذ إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار الأسواق المحلية وانتظام إمدادات الطاقة واستمرار النشاط الاقتصادي.