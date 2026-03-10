الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مدعومة بانخفاض قيمة الدولار وتراجع أسعار الطاقة بعد أن أشار الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب إلى إمكان انتهاء الحرب في الشرق الأوسط قريبا.

ومن المرجح ‌أن يقلل انحسار التضخم المحتمل الناجم عن الحرب من احتمال رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وهو ما يعد عاملا إيجابيا للذهب الذي لا يدر عائدا.

وارتفع سعر الذهب ​في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 5161.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة ​04:29 بتوقيت جرينتش.

وصعدت كذلك العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.3 بالمئة إلى 5171.10 دولار.

وانخفض الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل ​الذهب المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق ​في أواندا، " ارتفعت أسعار الذهب نتيجة لتصريحات الرئيس الأميركي ترامب نفسه، التي أشار فيها إلى إمكان خفض التصعيد... لذا، قد نشهد انخفاضا في توقعات التضخم المحتملة في ظل هذا ​الانخفاض الحاد في أسعار النفط".

وهوت أسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ​عقب تصريحات ترامب.

وينظر إلى الذهب على أنه وسيلة ​للتحوط من التضخم، لكن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبيته كملاذ آمن.

وتنتظر الأسواق الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر فبراير، المقرر صدوره غدا الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- مقياس ​التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي- يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن ​النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 88.25 دولار للأوقية.

وانخفض سعر البلاتين 0.2 ​بالمئة إلى 2177.02 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1675.58 دولار.