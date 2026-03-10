الدولار يتراجع وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران

فقد الدولار بعض جاذبيته كملاذ آمن بسبب التكهنات بأن الحرب في الشرق الأوسط قد ​تكون محدودة، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط المرتفعة للغاية وصعود ‌الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وبلغ سعر الدولار 157.73 ين و1.1632 مقابل اليورو في بداية التداول الآسيوي، لكنه تراجع عن أعلى مستوياته في اليوم السابق بعد ​أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة (سي.بي.إس. نيوز) إن واشنطن "متقدمة ​جدا" في الحرب على إيران عن تقديره الأولي الذي ⁠كان يتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع.