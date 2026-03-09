الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وانحسار الآمال في خفض أسعار الفائدة

انخفض الذهب بنحو اثنين بالمئة،اليوم ، إذ أثر ارتفاع الدولار على سعر المعدن المقوم ​به، في حين فاقمت زيادة تكاليف الطاقة المخاوف ‌بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 5082.51 دولار ​للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود ​الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل 1.4 بالمئة ⁠إلى 5099.40 دولار.