الذهب يهبط مع ارتفاع الدولار وانحسار الآمال في خفض أسعار الفائدة
انخفض الذهب بنحو اثنين بالمئة،اليوم ، إذ أثر ارتفاع الدولار على سعر المعدن المقوم به، في حين فاقمت زيادة تكاليف الطاقة المخاوف بشأن التضخم وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 5082.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:33 بتوقيت جرينتش.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل 1.4 بالمئة إلى 5099.40 دولار.
