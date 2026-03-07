أميركا توافق على صفقة ذخائر لإسرائيل بـ151.8 مليون دولار

قالت وزارة ⁠الخارجية الأميركية إنها قررت الموافقة على مبيعات عسكرية محتملة ‌لإسرائيل تشمل ذخائر ودعم ذخائر، بقيمة ‌151.8 ‌مليون دولار دون مراجعة من الكونغرس.

وأضافت الوزارة في ‌بيان أن ‌إسرائيل ⁠طلبت شراء 12 ألفا من قنابل "‌بلو-110إيه/بي" للأغراض ⁠العامة زنة كل منها ⁠1000 رطل.

وخلص وزير الخارجية ⁠ماركو روبيو إلى وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة فورا.

ووفق الخارجية فإن روبيو قرر أن بيع الذخائر لإسرائيل يصب في مصلحة الأمن القومي الأميركي، وبالتالي تغاضى عن متطلبات مراجعة الكونغرس.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الحرب ‌الأميركية الإسرائيلية على إيران، وبعد ساعات من إعلان الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب أنه ‌اختتم اجتماعا مثمرا مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة.

وأكد ترامب أنه اتفق مع ‌كبريات ‌شركات تصنيع الأسلحة في ‌الولايات ‌المتحدة ⁠على ‌زيادة ⁠إنتاج بعض الأسلحة ⁠دقيقة التوجيه.