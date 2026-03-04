البيتكوين تستعيد بريقها وتتجاوز 73 ألف دولار رغم التوترات الجيوسياسية

حققت سوق العملات المشفرة انتعاشاً قوياً اليوم الأربعاء، حيث نجحت عملة البيتكوين في تعويض خسائرها الأخيرة الناتجة عن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط. وسجلت العملة قفزة نوعية بعد أن كسرت حاجز 73 ألف دولار، محققة ارتفاعاً يومياً بنسبة 8.23%.

يأتي هذا الارتفاع بعد فترة وجيزة من هبوط البيتكوين إلى مستويات 63,038 دولاراً إثر تصاعد الأوضاع في المنطقة، مما يثبت قدرة الأصول الرقمية على الارتداد السريع.

ودعمت صناديق البيتكوين الفورية (ETFs) في الولايات المتحدة هذا الزخم بجذب تدفقات نقدية تجاوزت 680 مليون دولار خلال يومي الإثنين والثلاثاء وحدهما.

لم يقتصر الصعود على البيتكوين، بل شمل "إيثريوم" التي ارتفعت بنحو 6% لتصل إلى مستويات 2,092 دولاراً، وسط موجة تفاؤل عمت الأسواق.

وفي الوقت الذي شهدت فيه الأسهم الآسيوية والذهب تراجعات ملحوظة، لجأ بعض المتداولين إلى العملات المشفرة باعتبارها "ملاذاً آمناً" محتملاً في ظل الأزمة الراهنة.

رغم هذا الانتعاش، لا يزال الخبراء يحذرون من أن الوضع العام يظل "هشاً"، حيث لا تزال البيتكوين منخفضة بنسبة 40% عن ذروتها التاريخية التي سجلتها في أكتوبر الماضي. ويرى المحللون أن الحفاظ على المستويات الحالية فوق 71,800 دولار هو المفتاح لتأكيد انتهاء موجة الهبوط وبداية مرحلة صعود جديدة.