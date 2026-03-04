الذهب يرتفع مع تصاعد الصراع بالشرق الأوسط والدولار يتوقف عن الصعود

ارتفعت أسعار الذهب ​اليوم الأربعاء مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي ‌تسبب في ​زيادة الإقبال على الملاذ الآمن، في حين ساهم توقف ارتفاع الدولار في دعم الأسعار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5166.75 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1412 بتوقيت غرينيتش بعد انخفاضه بأكثر من أربعة بالمئة أمس الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5177.60 دولار.

وقال بيتر غرانت، نائب رئيس زانر ميتالز وكبير خبراء المعادن في الشركة" شهد ‌الدولار تراجعا، مما يوفر بعض الدعم. وبشكل عام، لا تزال العوامل الأساسية الكلية داعمة للذهب بشكل عام. وبالتأكيد، طالما أن ‌الحرب مع إيران مستمرة، فسيظل ذلك داعما ‌أيضا".

وأضاف"هناك خطر استمرار التقلبات. لكنني ما زلت متفائلا ‌وأعتقد أننا سنشهد ارتفاعات جديدة ‌غير مسبوقة".

وتراجع الدولار بعد مكاسب حادة أمس الثلاثاء مما جعل الذهب المقوم بالعملة ​الأميركية في متناول ‌المشترين من ​حائزي العملات الأخرى.