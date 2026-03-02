«كيوتو» اليابانية ترفع ضريبة الإقامة في الفنادق

رفعت حكومة مدينة «كيوتو» اليابانية ضريبة الإقامة للأشخاص الذين يقيمون في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى ابتداء من أمس، لتصل إلى 10 آلاف ين (64.1 دولاراً) للشخص في الليلة.

وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أنه بالمثل رفعت المدينة الواقعة بغرب اليابان، التي تضم قلعة «هيميجي جو»، رسوم دخول الموقع المدرج في قائمة التراث العالمي من 1000 ين إلى 2500 لغير المقيمين الذين يبلغون من العمر 18 عاماً أو أكثر. وفرضت مدينة «كيوتو» نظام ضريبة إقامة جديداً مؤلفاً من خمس فئات، تراوح بين 200 و10 آلاف ين. وقالت مدينة «هيميجي» إنها ستستخدم الضرائب الجديدة من أجل إجراءات صيانة القلعة والحفاظ عليها.