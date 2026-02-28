بلاغات عن إغلاق مضيق هرمز.. رسائل من الحرس الثوري الإيراني للسفن

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم، بأنها تلقت عدة بلاغات من سفن في الخليج تفيد بتلقيها رسائل من الحرس الثوري الإيراني تشير إلى إغلاق مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان أن السفن أبلغت عن تلقي إشعارات تتعلق بإغلاق المضيق، دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول مصدر تلك الرسائل أو طبيعتها.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول في بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس" إن السفن تتلقى رسائل عبر موجة التردد شديد الارتفاع من الحرس الثوري الإيراني تفيد بأنه "لا يسمح لأي سفينة بعبور مضيق هرمز".

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران لم تؤكد رسمياً حتى الآن إصدار مثل هذا القرار.