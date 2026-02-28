الذهب قرب أعلى مستوى في شهر نتيجة التوترات الجيوسياسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية

اقتربت أسعار الذهب، الجمعة، من أعلى مستوى لها في شهر وتتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي مدعومة بالتوتر الجيوسياسي وتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5230.56 دولار للأوقية (الأونصة) ​بحلول الساعة 1838 بتوقيت جرينتش، وسجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ 30 يناير وارتفع سعره 7.6 بالمئة حتى الآن في فبراير. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند التسوية 1% إلى 5247.90 دولار.

وانخفضت عوائد سندات ⁠الخزانة الأميركية لأجل ​10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة ⁠أشهر اليوم، مما أدى إلى تراجع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس. وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع ​في يناير، مما يشير إلى أن التضخم قد يرتفع في الأشهر المقبلة.