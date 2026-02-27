الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي بفضل الطلب

استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب للشهر السابع على التوالي بسبب حالة الضبابية المحيطة بسياسات الرسوم الجمركية الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 5181.18 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعره 6.5 بالمائة منذ بداية فبراير ليحقق مكاسب بلغت 58 بالمائة في سبعة أشهر.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.1 بالمائة إلى 5198.10 دولار.