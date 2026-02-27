مطار ميونخ ولوفتهانزا يعتذران عن قضاء 600 شخص الليل على متن طائرات

اعتذر مسؤولون رفيعو المستوى في مطار ميونخ والخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، اليوم الجمعة، على أخطاء أدت إلى إجبار مئات الركاب على قضاء الليلة على متن ست طائرات التي واجهت طقسا سيئا الأسبوع الماضي.

وكشفت التحقيقات منذ الحادثة التي وقعت في 19 فبراير أن العشرات من رجال الإطفاء الذين كان بإمكانهم المساعدة في إنزال الركاب من الطائرات كانوا قريبيين، ولكن لم يتم استدعاؤهم.

وقال توماس هوف أندريسون، المدير الإداري للملاحة والعمليات في مطار ميونخ: "كان يجب استنفارهم".

وأشار إلى فرص عدة في تلك الليلة لمعالجة الوضع بإجراءات طارئة ولكن هذا لم يحدث. وقال هوف أندريسون "لم ندر الموقف بشكل جيد"، واعتذر لركاب وأطقم الطائرات المتضررة.

وقال هايكو رايتس، عضو مجلس إدارة لوفتهانزا "لقد ارتكبا أخطاء في تلك الليلة. لا يمكن السماح لتلك الوقائع بالحدوث".