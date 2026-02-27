ابتداء من أبريل.. برشلونة تفرض واحدة من أعلى ضرائب السياحة في أوروبا

يتوقع أن تفرض برشلونة ضريبة على السياح تصل إلى 15 يورو (17.7 دولار) لليلة الواحدة لتكون واحدة من الأعلى في أوروبا وذلك في إطار جهودها للحد من أعداد الزوار والمساهمة في تمويل الإسكان بأسعار معقولة.

وتواجه السلطات في كاتالونيا احتجاجات متزايدة من السكان بشأن الأعداد الهائلة من السياح الذين يقولون إنهم يرفعون أسعار المساكن من خلال زيادة تأجير بيوت العطلات قصيرة الأجل.

وقد وافق برلمان كتالونيا الإقليمي على قانون يضاعف الضريبة المفروضة على نزلاء بيوت العطلات إلى 12.5 يورو كحد أقصى لليلة الواحدة، بعد أن كانت 6.25 يورو، وذلك قبل خطة سبق الإعلان عنها لحظر جميع أماكن الإقامة المؤجرة قصيرة الأجل بحلول عام 2028.

أما نزلاء الفنادق، فسيدفعون ما بين 10 و15 يورو كحد أقصى لليلة الواحدة ابتداءً من أبريل، بعد أن كانت تتراوح بين 5 و7.5 يورو، وذلك حسب فئة الفندق.

قد تصل تكلفة إقامة ليلتين لشخصين في أحد فنادق الأربع نجوم، التي تشكل ما يقارب نصف فنادق برشلونة، إلى 45.6 يورو إضافية، حيث يحق للسلطات المحلية فرض رسوم تصل إلى 11.4 يورو لليلة الواحدة للشخص الواحد.

أما نزلاء فنادق الخمس نجوم، فقد تصل الرسوم إلى 15 يورو لليلة الواحدة، بينما سيستمر ركاب السفن السياحية بدفع نحو 6 يورو.

ينص القانون على أن ربع الإيرادات المحصلة سيسهم في حل أزمة السكن في المدينة، وقالت إيرين فيرازو، ممرضة إيطالية تبلغ من العمر 33 عاماً، إن برشلونة مدينة باهظة الثمن بالفعل، وهي تشك في عودتها إليها.

وأضافت: لا أعتقد أن هذه التكلفة الإضافية عادلة، فهم يجنون المال بالفعل من إنفاق السياح في المتاجر وزيارة المعالم الأثرية، وما إلى ذلك.

وقال إيفان ليو، طالب يبلغ من العمر 21 عامًا ومقيم في المدينة، إن الضريبة المرتفعة من غير المرجح أن تحل أزمة السكن، لكن الزيادة تبدو معقولة.

يخشى أصحاب الفنادق من أن يؤدي رفع الضريبة إلى عزوف عدد كبير من السياح الذين يزورون برشلونة سنوياً، والبالغ عددهم نحو 15.8 مليون سائح. وتُصنّف المدينة ضمن أفضل 4 مدن في العالم من حيث استضافة المؤتمرات، وفقاً لهيئة السياحة المحلية، ولن يُعفى الحضور من هذه الضريبة.

وقال المدير العام لمجموعة أصحاب الفنادق في برشلونة مانيل كاسالس إن المقترحات برفع الضريبة تدريجياً لمراقبة آثارها قوبلت بالتجاهل، وأضاف: سيأتي يومٌ يُقضى فيه على مصدر الدخل الرئيسي.