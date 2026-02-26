الذهب ينتعش مستفيدًا من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 5183.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:58 بتوقيت جرينتش.

وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.5 بالمئة إلى 5200.50 دولار.

وقال كريستوفر وونج المحلل لدى أو.سي.بي.سي: "حركة الأسعار انعكاس لعودة الضبابية التي تكتنف السياسة الجديدة (بشأن الرسوم الجمركية) إلى الحسبان والمخاوف الجيوسياسية وهبوط الدولار".

وتراجع الدولار في بداية تعاملات، اليوم، إذ عززت أرباح إنفيديا التي جاءت أفضل من المتوقع معنويات المستثمرين، فيما تنتظر الأسواق تفاصيل بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.

ومن شأن هبوط الدولار انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الأحدث من المحادثات في جنيف، اليوم، بهدف تسوية نزاعهما بشأن البرنامج النووي الطويل الأمد وتجنب شن ضربات أميركية جديدة على إيران بعد تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 88.84 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2274.16 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1770.05 دولار.

وبلغ كلا المعدنين في الجلسة السابقة أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع.