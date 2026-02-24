الذهب يتراجع بفعل جني الأرباح وصعود الدولار

تراجع الذهب بأكثر من 2% اليوم، متخليا عن أعلى مستوى له في 3 أسابيع، بفعل عمليات جني الأرباح وصعود الدولار في الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل ترقب المتعاملين اتضاح ملامح خطط الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى متابعة تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% ليصل إلى 5119.67 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.7% إلى 5138.30 دولار.

أما فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 86.45 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين خلال الجلسة السابقة.

كما تراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% إلى 2119.29 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم 1.4% ليصل إلى 1719.29 دولار للأوقية.