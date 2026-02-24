الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في ​أكثر من 3 أسابيع، اليوم، وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5150.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة ⁠أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.1 بالمئة إلى 5170.70 دولار.

وارتفع الدولار مما جعل المعدن المقوم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة ‌لحائزي العملات الأخرى.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة ‌بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي ‌فرضها، قائلا إن سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب ‌قوانين تجارية مختلفة.

وقال عضو ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ​مارس إذا ‌أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر ​فبراير شباط إلى أن سوق ⁠العمل "تحولت إلى أساس أكثر صلابة" بعد عام 2025 الضعيف.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار ​الفائدة 25 ⁠نقطة أساس ثلاث ⁠مرات هذا العام.

وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء إذ أثار انخفاض وول ستريت خلال الليل قلق المستثمرين، وتضررت المعنويات بسبب ⁠تزايد عدم اليقين بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى ​85.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.

وانخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2092.31 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 2.​1 بالمئة إلى 1706.‌50 دولار.