الذهب يلمع والدولار يتراجع بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من 3 ​أسابيع، اليوم، مع انخفاض الدولار بعد أن ألغت المحكمة ‌العليا الأميركية ​يوم الجمعة جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وفي ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 5163.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:10 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة ⁠أسابيع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان بنسبة اثنين بالمئة إلى 5184.90 دولار.

وانخفض الدولار بعد أن اعتبر المتعاملون قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بمثابة دعم للنمو ‌العالمي، لكن حالة الارتباك وخطر نشوب صراع في الشرق الأوسط حد من هذه التحركات.

وقال متعاملون إن السوق الصينية مغلقة في البر الرئيسي بمناسبة عطلة رأس ‌السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث ‌تقلبات، ومن المقرر استئناف التداول غدا الثلاثاء.

وأضعف قرار المحكمة العليا الأميركية ‌بإلغاء جزء كبير من ‌الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قدرته على التهديد بفرض رسوم جمركية في أي لحظة، لكنه لن ينهي ​حالة عدم اليقين ‌التي تُقلق الشركاء التجاريين ​أو الشركات.

وقال الممثل التجاري الأميركي جاميسون ⁠جرير أمس إن أيا من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة لم تعلن عن خطط للانسحاب منها بعد صدور الحكم.

وتباطأ النمو الاقتصادي الأميركي أكثر ​من المتوقع ⁠في الربع الأخير، حيث ⁠سجل الإنفاق الحكومي أكبر انخفاض له منذ عام 1972 بسبب الإغلاق الذي حدث العام الماضي، لكن الإنفاق المستقر للمستهلكين والشركات أكد متانة الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا أن يجري مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وأشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في المحادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها ‌في تخصيب اليورانيوم، في محاولة لتجنب هجوم أميركي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات ​الفورية 3.1 بالمئة إلى 87.10 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 2182.60 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.5 ​بالمئة 1753.75 دولار.