2.3 تريليون دولار الناتج المحلي لدول الخليج في 2024

يبرز تقرير "مجلس التعاون في أرقام" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.

ويعرض التقرير بيانات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية؛ إذ بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ومسجلا نموا بـ2.2%.

كما يظهر التقرير تحسنا في المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث تحتل دول التعاون المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل والمرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب والمرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب.

كما حلت دول مجلس التعاون في المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار أميركي وفي المرتبة الـ11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار أميركي وبالمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بـتريليون و589.5 مليار دولار أميركي وبالمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار أميركي.

كذلك تراوحت دول مجلس التعاون بين المرتبتين 15 و52 في مؤشر التنمية البشرية في تصنيف مرتفع جدا.