ضبط 14 مليون جنيه في سوق العملات الموازية في مصر

كشفت وسائل إعلام مصرية عن شن حملات أمنية مكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتعامل في السوق الموازية.

وأسفرت الحملات الأمنية وفق تقرير نشرته صحف مصرية، عن ضبط قضايا عملات جديدة خلال 24 ساعة بقيمة 14 مليون جنيه، ضمن البلاغات المعلنة أمس.

ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في ضبط قضايا اتجار بعملات أجنبية متنوعة.

ووفق التقرير "يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي".

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض القضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وشدد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق على مواصلة جهود أجهزة الوزارة في رقابة الأسواق والتصدي لمحاولات حجب أو احتكار السلع والتلاعب بالأسعار، مع تكثيف الجهود لضبط قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمواد المخدرة، مؤكدًا ضرورة مواجهة تلك الممارسات بحسم.