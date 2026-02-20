الذهب يتراجع 0.1 % مع ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى له خلال شهر تقريبا.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4995.91 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01:49 بتوقيت جرينتش.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.3 % إلى 5013.60 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 78.29 دولار للأوقية.
وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 2064.27 دولار للأوقية، فيما هبط البلاديوم 0.5 % إلى 1677.19 دولار.
