إيرباص تعلن ارتفاع أرباحها في الربع الأخير من 2025

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص، اليوم، ارتفاع أرباحها خلال الربع الأخير من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه.

وقالت إيرباص إن صافي دخلها، المنسوب لحاملي الأسهم، في الربع الأخير، ارتفع 6 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.6 مليار يورو (3.04 مليار دولار).

وارتفعت ربحية السهم بواقع 7 بالمئة إلى 3.27 يورو. وزادت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب 17 بالمئة إلى 2.98 مليار يورو. وبلغت العائدات حوالي 26 مليار يورو بارتفاع 5 بالمئة من العام السابق.

وارتفع صافي الدخل للسنة المالية 2025 بواقع 23 بالمئة إلى 5.2 مليار يورو. وبلغت الأرباح للسهم 6.61 يورو مقارنة بـ 5.36 يورو.

ونمت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب بواقع 33 بالمئة إلى 7.1 مليار يورو، وارتفعت العائدات بواقع 6 بالمئة إلى 73.4 مليار يورو، مدفوعة بزيادة 15 بالمئة في العائدات المتعلقة بالدفاع.