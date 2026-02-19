"أوبن إيه آي" على أعتاب جولة تمويل تفوق 100 مليار دولار

تقترب "أوبن إيه آي" من وضع اللمسات الأخيرة على أولى مراحل جولة تمويل جديدة يرجح أن تجلب أكثر من 100 مليار دولار، في صفقة قياسية من شأنها منح الشركة الناشئة رأسمال إضافي لبناء أدواتها للذكاء الاصطناعي، وفقاً لبلومبيرغ.

مع استعداد الشركة المالكة لـ "شات جي بي تي" لإنفاق تريليونات الدولارات في استثمارات البنية التحتية، قد يتجاوز التقييم الإجمالي لها بما في ذلك التمويل النهائي، 850 مليار بحسب مصادر، وهذا أعلى من 830 مليار التي كان متوقعا في البداية، وقال مصدر إن قيمة الشركة قبل التمويل ستبقى عند 730 مليار.