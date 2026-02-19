الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وترقب بيانات تضخم أميركية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بعد ارتفاعها ​بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة في وقت ‌ارتفع فيه ​الدولار قبل صدور تقرير مهم للتضخم يمكن أن يوفر المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4961.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:12 بتوقيت ⁠جرينتش بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 0.6 بالمئة إلى 4981 دولارا.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في أكثر من ‌أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وأسواق البر الرئيسي الصيني وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية ‌مغلقة بمناسبة عطلات رأس السنة القمرية الجديدة، ‌مما يعني وفقا للمتعاملين انخفاض أحجام التداول وفرص حدوث تقلبات.

ووفقا لأداة ‌فيد ووتش التابعة لسي.‌إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة كل منها بمقدار 25 نقطة ​أساس هذا العام.

ويترقب المستثمرون ‌التقرير الأسبوعي ​لطلبات إعانة البطالة المقرر صدوره في ⁠وقت لاحق اليوم وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول ​على المزيد ⁠من المؤشرات حول ⁠مسار السياسة النقدية.

وعادة ما يحقق الذهب الذي لا يدر عائدا أداء جيدا في أوقات أسعار الفائدة المنخفضة.

وزاد الذهب بأكثر من اثنين ⁠بالمئة أمس الأربعاء بسبب الطلب على الملاذات الأمنة بعدما انتهت محادثات سلام استمرت على مدار يومين في جنيف بين أوكرانيا وروسيا دون تحقيق أي تقدم.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه غير راض عن النتيجة فيما تحدثت واشنطن عن "‌تقدم ملموس".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة ​إلى 76.83 دولار للأوقية بعد انخفاضها بأكثر من خمسة بالمئة أمس الأربعاء.

ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2069.35 دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة ​إلى 1707.53 دولار.