انخفاض معدل التضخم في بريطانيا لأدنى مستوى منذ مارس الماضي

أظهرت بيانات رسمية انخفاض معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس العام الماضي في ظل تراجع أسعار البترول وتباطؤ ارتفاعات أسعار المنتجات الغذائية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا) أن مؤشر معدل تضخم أسعار المستهلكين انخفض إلى 3% في يناير الماضي مقارنة بـ 3.4% في ديسمبر الماضي، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الوطني.

وأظهرت البيانات أن وقود السيارات ساهم بصورة خاصة في انخفاض معدل التضخم، حيث انخفض سعر البنزين بواقع 3.1 بنس (4.2 سنت أمريكي) لكل لتر ما بين ديسمبر 2025 ويناير 2026.

وقال مكتب الاحصاء إن معدل تضخم أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات غير الكحولية تراجع من 4.5% في ديسمبر الماضي إلى 3.6 % خلال الشهر الماضي.