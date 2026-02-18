بعد تراجعه بأكثر من 2%.. المعدن الأصفر يرتفع بدعم من عمليات شراء

ارتفع الذهب، اليوم، بدعم من عمليات شراء ​بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة إثر ‌تقدم المحادثات ​بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا شكل ضغطا على الأسعار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:10 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة ⁠أمس الثلاثاء حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل عند 4904.50 دولار.

وواصل الدولار مكاسبه، اليوم، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في ‌حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات على أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في ‌المستقبل.

ويؤدي ارتفاع العملة الأميركية إلى جعل المعدن النفيس ‌المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

والأسواق في البر الرئيسي ‌للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا ‌الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، مما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.

وتظهر ​أداة فيد ووتش ‌التابعة لمجموعة سي.​إم.إي أن الأسواق تتوقع حاليا ⁠ثلاثة تخفيضات للفائدة الأميركية هذا العام بمقدار 25 نقطة أساس.

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 72.86 دولار للأوقية بعد تراجعها بأكثر من أربعة بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 2025.80 دولار للأوقية، فيما زاد البلاديوم 0.5 ​بالمئة إلى 1690.54 ‌دولار.