انخفاض أسعار الذهب والفضة مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب بأكثر من اثنين في المئة اليوم، مع ‌استمرار ضعف السيولة في الأسواق الرئيسية بسبب العطلات، في وقت أدى فيه ارتفاع الدولار وانحسار توترات جيوسياسية إلى الضغط كذلك على الأسعار.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 2.‌6 بالمئة إلى 4917.70 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، ‌مما يجعل الذهب المسعر به أكثر تكلفة ‌لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 5% في المعاملات الفورية لتصل إلى 72.66 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 2000.27 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 2.4 بالمئة إلى 1682.23 دولار.