الذهب ينخفض 1% مع ارتفاع الدولار

انخفض الذهب واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء مع ​استمرار ضعف التداول في الأسواق الآسيوية الرئيسية بسبب عطلة السنة ‌القمرية ​الجديدة، في حين أدى ارتفاع الدولار أيضا إلى الضغط على الأسعار.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% بالمئة إلى 4947.98 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش، بعد أن خسر واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.6 بالمئة إلى 4966.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي ‌العملات الأخرى.

وكانت الأسواق الأميركية مغلقة أمس بمناسبة عطلة يوم الرؤساء، بينما الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا ‌الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة. وتظهر أداة ‌فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق ‌تتوقع حاليا أن يقدم مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات بمقدار 25 نقطة ​أساس هذا العام.

ويرتفع ‌الذهب، الذي لا ​يدر عائدا، مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة ​إلى 74.51 دولار للأوقية، بعد تراجعها بأكثر من ثلاثة بالمئة في وقت سابق.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2025.05 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 1.5 ​بالمئة إلى 1698.‌10 دولار.