مصر تخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس

قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم إن لجنة السياسات النقدية خفضت أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.

وقالت اللجنة إنها قلصت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 20 بالمئة وعلى الإيداع إلى 19 ‌بالمئة، ⁠وذلك من 21 بالمئة و20 بالمئة على ‌الترتيب.

وتراجع معدل التضخم السنوي في ⁠المدن المصرية إلى 11.9 بالمئة في يناير، وانخفض التضخم ⁠الأساسي الذي يستبعد أسعار السلع ⁠المتقلبة مثل الغذاء والوقود إلى 11.2 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 11.8 بالمئة في ديسمبر، ووفقاً للبيان، ‌قرر مجلس إدارة البنك أيضا خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من ⁠18بالمئة إلى 16 بالمئة.