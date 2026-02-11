الاقتصاد الأميركي يفاجئ الأسواق.. 130 ألف وظيفة جديدة في يناير

أضاف الاقتصاد الأميركي 130 ألف وظيفة في يناير، متجاوزاً توقعات السوق، في مؤشر على تحسن سوق العمل الأميركي، وهو ما يتناقض مع سلسلة من التقارير التشاؤمية الأخيرة.

وبلغت الأرقام الصادرة اليوم، عن مكتب إحصاءات العمل ضعف الرقم المتوقع تقريبا، وهو 68 ألف وظيفة وفقا لاستطلاع أجرته بلومبرغ لآراء الاقتصاديين، كما أنها أعلى بكثير من الرقم المعدل نزولا، وهو 48 ألف وظيفة أضيفت في الشهر السابق. وانخفض معدل البطالة انخفاضا طفيفا إلى 4.3%.

وقد فاجأت هذه البداية الإيجابية غير المتوقعة للعام الأسواق، بعد أن أشارت تقارير حديثة إلى ضعف سوق العمل، مع ارتفاع معدلات التسريح من العمل، وانخفاض فرص العمل المتاحة، وزيادة طلبات إعانة البطالة.

ستعزز هذه البيانات حجة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المنتهية ولايته، جاي باول، بأن سوق العمل يُظهر "مؤشرات على الاستقرار"، بعد أن أوقف البنك المركزي حملة خفض أسعار الفائدة الشهر الماضي.