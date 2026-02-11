ارتفاع طفيف للذهب والفضة مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية

سجل الذهب والفضة ​ارتفاعا طفيفا، اليوم، مع انخفاض عائدات ‌سندات ​الخزانة الأميركية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في ديسمبر وذلك في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسية.

وزاد الذهب في ⁠المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 5038.73 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر أبريل بنسبة 0.‌6 بالمئة إلى 5060.60 دولار.

وكسبت الفضة واحدا بالمئة في المعاملات الفورية لتسجل ‌81.49 دولار، بعد انخفاضها بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت عوائد ‌السندات الأميركية أمس ‌الثلاثاء بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد ​قد يكون ‌في حالة ​تباطؤ، مما يمنح ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من المرونة لخفض أسعار الفائدة.

ولم تتغير مبيعات التجزئة بأميركا ​بشكل ⁠غير متوقع ⁠في ديسمبر، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، ⁠مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير، المقرر صدوره في ‌وقت لاحق اليوم الأربعاء، وبيانات التضخم يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة ​الأخرى، زاد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2098.78 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1712.25 ​دولار.