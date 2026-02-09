الذهب والفضة يواصلان مكاسبهما أمام تراجع الدولار

واصل الذهب والفضة مكاسبهما، اليوم، في ظل تراجع ⁠الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في ‌وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 5029.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب أربعة بالمئة يوم الجمعة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل 1.4 بالمئة إلى 5051.0 ⁠دولار للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 10 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من فبراير شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا ⁠بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ​ستريت بعد الانتعاش الأخير.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمس ​الأحد إنه لا يتوقع أن يتحرك ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بسرعة لتقليص ميزانيته العمومية، حتى في ظل ترشيح كيفن وارش، الذي ‌انتقد مشتريات البنك المركزي ‌الأميركي من السندات، لمنصب ⁠رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقالت رئيسة بنك مجلس الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن هناك حاجة إلى خفض واحد أو اثنين آخرين في أسعار الفائدة لمواجهة ضعف سوق ​العمل.

ويتوقع المستثمرون خفضين ​على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع الخفض الأول في يونيو.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير ‍المقرر صدوره يوم الأربعاء للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الاتحادي.

وتم تأجيل التقرير الذي كان من المقرر صدروه الأسبوع الماضي بسبب إغلاق جزئي للحكومة استمر أربعة أيام وانتهى الآن.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 2134.18 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم 1.8 بالمئة إلى ‍1737.75 دولار.