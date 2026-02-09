«شاومي» تطلق حاسوبها اللوحي «Poco Pad M1» الجديد

أعلنت شركة «شاومي» إطلاق حاسوبها اللوحي «Poco Pad M1» الجديد، الذي يأتي بشاشة «LCD» لمسية قياس 12.1 بوصة وبدقة وضوح (2560 × 1600 بيكسل).

وأوضحت الشركة الصينية أن الشاشة تمتاز بمعدل تحديث صورة يصل إلى 120 هرتز، وبشدة سطوع «HBM» تصل إلى 600 نيت، مع إمكانية استعمال الشاشة بوساطة القلم الذكي «Poco Smart Pen».

وينبض بداخل الحاسوب اللوحي «Poco Pad M1» الجديد من الفئة المتوسطة المعالج «كوالكوم Snapdragon 7s Gen 4» مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة ثمانية غيغابايت وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، مع دعم تقنية «Wi‑Fi 6».

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا خلفية بدقة ثمانية ميغابيكسل وأخرى أمامية بدقة ثمانية ميغابيكسل أيضاً لالتقاط صور «السيلفي».

وتم تجهيز الحاسوب اللوحي «Poco Pad M1» الجديد ببطارية بسعة 12 ألف مللي أمبير/ ساعة، والتي يتم شحنها بقدرة حتى 33 واط، كما تزويده بأربع سماعات تدعم تقنية «Dolby Atmos»، إضافة إلى منفذ (3.5 ملم) وفتحة لبطاقة «microSD».

ويأتي الحاسوب اللوحي «Poco Pad M1» الجديد بسُمك 7.5 ملم، بينما يبلغ وزنه 610 غرامات، ويتوافر باللون الأزرق أو الرمادي.