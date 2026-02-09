«ألتيميا» تطلق «الساوند بار Poseidon M20»

أطلقت شركة «ألتيميا» (Ultimea) سماعة «الساوند بار Poseidon M20» المدمجة، حيث تأتي بأبعاد (38.98 × 10.8 × 6.56 سم)، ما يجعلها مناسبة لشاشات التلفاز الصغيرة، إضافة إلى استخدامها على المكتب مع شاشة الكمبيوتر، وأوضحت «ألتيميا» أن سماعة «الساوند بار Poseidon M20» الجديدة تتمتع بقدرة خرج تبلغ 120 واط، وهي عبارة عن نظام صوتي 2.1، حيث تشتمل على اثنين من مشغلات الصوت وصب ووفر بقُطر ثلاث بوصات.

وتدعم سماعة «الساوند بار Poseidon M20» الجديدة تقنية (Bluetooth 5.4) وتشتمل على منفذ 3.5 ملم ومخرج بصري، ما يُتيح إمكانية توصيل السماعة بأي مصدر صوت تقريباً، ويتوافر تطبيق يُتيح للمستخدم تخصيص إعدادات الصوت باستخدام مُعادل الصوت (إكولايزر)، كما تتضمن السماعة جهاز تحكم عن بُعد.